Российская авиакомпания "Азимут" открывает рейсы из Ростова в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, полёты в столицу Урала начнутся с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Расписание авиарейсов следующее: вылет из Ростова в 7:00, прибытие в Баку в 10:05. Обратный вылет в 11:05 по местному времени, прилет в Ростов-на-Дону в 12:20.

Минимальная стоимость билетов составляет 37,8 доллара ("безбагажный" тариф) из Ростова в Баку и 64,8 доллара в обратном направлении.

В настоящее время Ростов-на-Дону не связан с Баку прямым авиасообщением, а по железной дороге добраться возможно: поезд Ростов-Баку курсирует раз в 4 дня.