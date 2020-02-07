Международный аэропорт Гейдар Алиев составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за январь 2020 года.

100% показатель пунктуальности при вылете из Баку в январе 2020 года показали авиакомпании China Southern (Китай) и "Уральские Авиалинии" (Россия).

Не менее 90% рейсов по расписанию выполнили авиакомпании "Аэрофлот", Etihad Airways и Turkish Airlines. Высоких показателей также добились авиакомпании Kuwait Airways (88,9%), МАУ (88,2%), Nordwind (87,5%) и Iraqi Airways (85,7%).

В среднем, в январе 2020 года 71% вылетов из бакинского аэропорта совершены по расписанию либо с отклонением от графика не более чем на 15 минут.

Отметим, что в целом в 2020 году в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.