Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане ввело в эксплуатацию первый "Дом МСБ" в Хачмазе

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии открытия присутствовал министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления агентства Орхан Мамедов и глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, а также предприниматели Губа-Хачмазского экономического района и представители СМИ

Присутствовавшие на мероприятии предприниматели отметили роль "Дома МСБ" в их деятельности и выразили признательность Главе государства за отличные условия для ведения частного предпринимательства.