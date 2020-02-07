https://news.day.az/economy/1200730.html В Хачмазе открылся "Дом МСБ"
В Хачмазе открылся "Дом МСБ"
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане ввело в эксплуатацию первый "Дом МСБ" в Хачмазе
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии открытия присутствовал министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления агентства Орхан Мамедов и глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, а также предприниматели Губа-Хачмазского экономического района и представители СМИ
Присутствовавшие на мероприятии предприниматели отметили роль "Дома МСБ" в их деятельности и выразили признательность Главе государства за отличные условия для ведения частного предпринимательства.
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