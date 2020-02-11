В 2019 году стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 52 миллиардов долларов США, что составило 90 процентов от ВВП страны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции на тему "Налоговые реформы: из тени к свету" министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в прошлом году темпы экономического роста выросли на 2,2 процента, а ненефтяного сектора на 3,5 процента, что в два раза больше, чем по итогам 2018 года.

По словам Джаббарова, ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов и достиг двух миллиардов долларов. Помимо этого инфляция составила 2,6 процента, а денежные доходы населения превысили инфляцию в 2,8 раза.

Также министр отметил, что рост в ненефтяном секторе отразился на росте большинства отдельных показателей. Так, за прошедший год в секторе выросли объемы выплаченного НДС (24 процента), остатков на банковских счетах (71 процент), счетов юридических (19 процентов) и физических (26 процентов) лиц.

Подводя итоги министр отметил, что легализация бизнеса является одной из главных целей экономического развития, и в этом направлении предпринимаются серьезные шаги по обеспечению прозрачности и здоровой конкуренции в бизнес-сообществе.

Касаясь других целей экономического развития, Джаббаров отметил такие направления, как долгосрочная диверсификация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, создание импортозамещающего внутреннего производства, увеличение транзитного потенциала страны и расширение экспортных услуг.

"Несомненно, экономический баланс страны силен, политическая воля сильна, и я думаю, что этот год будет иметь важное значение в росте конкурентоспособности нашей экономики" - подытожил министр.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция на тему "Налоговые реформы: из тени к свету". В мероприятии участвуют министр экономики Микаил Джаббаров, руководители различного уровня министерств экономики и налогов, Центрального банка Азербайджана.