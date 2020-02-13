11 февраля 2020 года председатель правления ОАО "Муганбанк" Эльмир Гасанов был избран членом Германо-Азербайджанской Торговой Палаты (AHK).

Данное членство предоставит ОАО "Муганбанк" возможность быть частью германо-азербайджанского бизнес-сообщества, а также воспользоваться сетью, услугами и платформой для диалога АНК, что позволит банку активно участвовать в развитии экономических отношений между Германией и Азербайджаном.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).