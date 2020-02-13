В экспорте продуктов питания Азербайджана наблюдается колоссальный рост.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшней пресс-конференции председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли сказал, что за прошлый год обеспечено соответствующими сертификатами (сертификат пищевой безопасности, фитосанитарный сертификат) и экспортировано 23 138 тонн фундука.

"В 2018 году возвращены 18 транспортных средств с фундуком из-за высокого содержания афлотоксина. В первой половине года было возвращено 17 фур, а во второй половине года (с начала деятельности Агентства) - всего одна фура. В прошлом году обеспечено сертификатом пищевой безопасности и экспортировано, в частности, в страны ЕС, Россию и Китай 28 573,2 декалитра винной продукции. За это же время было экспортировано 580 934 тонны фруктов и овощей, в том числе 61 089 тонн картофеля. Из этой продукции были возвращены всего восемь транспортных средств", - сказал Тахмазли.

Он отметил, что это всего лишь 0,02 процента экспорта фруктовой и овощной продукции.

"Это серьезные показатели, и они являются наглядным доказательством роста доверия к продуктам питания азербайджанского производства", - добавил Гошгар Тахмазли.