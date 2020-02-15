Европа подчеркивает необходимость дальнейшего развития проекта «Южного газового коридора»
Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью "Южного газового коридора", является одним из важнейших проектов диверсификации источников импорта газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в национальном энергетическом и климатическом плане Италии.
"Учитывая, что газ будет и впредь играть важную роль в синергии с возобновляемыми источниками для промышленного и бытового использования (а также для транспорта) и, особенно, для производства электроэнергии, необходимо и впредь уделять особое внимание диверсификации источников поставок. Что касается цели диверсификации источников импорта, одним из наиболее важных проектов является Трансадриатический трубопровод, который будет введен в эксплуатацию в октябре 2020 года", - говорится в документе.
Как отмечается, TAP позволит импортировать около 8,8 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год в Италию.
"Существует потенциал для увеличения мощности TAP на дополнительные 10 миллиардов кубометров газа в год, что может быть достигнуто без новых инфраструктурных вмешательств на итальянском участке", - говорится в документе.
В национальном энергетическом и климатическом плане Греции отмечается, что TAP и интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предназначенные для транспортировки азербайджанского газа в Европу, являются одними из основных проектов, отвечающих национальным интересам Греции.
"Греция продолжает оставаться растущим рынком для разведки и добычи природного газа в Восточном Средиземноморье. Проекты TAP и IGB приобретают большую ценность на греческом и балканском рынках", - говорится в документе.
В интегрированном национальном энергетическом и климатическом плане Хорватии на период 2021-2030 годов, Хорватия считает необходимым дальнейшее развитие проектов по поставкам газа из Каспийского региона.
"В целях диверсификации маршрутов газоснабжения, помимо строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк в Хорватии, планируется также подключение к Ионическо-Адриатическому газопроводу. В целях диверсификации маршрутов электроснабжения рассматривается вопрос о строительстве интерконнекторов в Боснию и Герцеговину, Венгрию и Сербию", - говорится в энергетическом плане Хорватии.
Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.
Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.
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