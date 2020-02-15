Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью "Южного газового коридора", является одним из важнейших проектов диверсификации источников импорта газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в национальном энергетическом и климатическом плане Италии.

"Учитывая, что газ будет и впредь играть важную роль в синергии с возобновляемыми источниками для промышленного и бытового использования (а также для транспорта) и, особенно, для производства электроэнергии, необходимо и впредь уделять особое внимание диверсификации источников поставок. Что касается цели диверсификации источников импорта, одним из наиболее важных проектов является Трансадриатический трубопровод, который будет введен в эксплуатацию в октябре 2020 года", - говорится в документе.

Как отмечается, TAP позволит импортировать около 8,8 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год в Италию.

"Существует потенциал для увеличения мощности TAP на дополнительные 10 миллиардов кубометров газа в год, что может быть достигнуто без новых инфраструктурных вмешательств на итальянском участке", - говорится в документе.

В национальном энергетическом и климатическом плане Греции отмечается, что TAP и интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предназначенные для транспортировки азербайджанского газа в Европу, являются одними из основных проектов, отвечающих национальным интересам Греции.

"Греция продолжает оставаться растущим рынком для разведки и добычи природного газа в Восточном Средиземноморье. Проекты TAP и IGB приобретают большую ценность на греческом и балканском рынках", - говорится в документе.

В интегрированном национальном энергетическом и климатическом плане Хорватии на период 2021-2030 годов, Хорватия считает необходимым дальнейшее развитие проектов по поставкам газа из Каспийского региона.

"В целях диверсификации маршрутов газоснабжения, помимо строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк в Хорватии, планируется также подключение к Ионическо-Адриатическому газопроводу. В целях диверсификации маршрутов электроснабжения рассматривается вопрос о строительстве интерконнекторов в Боснию и Герцеговину, Венгрию и Сербию", - говорится в энергетическом плане Хорватии.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.