Усилия по транспортировке газа из Каспийского региона в Европу вступают в финальную стадию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Твиттер.

"В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Мы вместе очень усердно работали для укрепления энергетической безопасности. Наши усилия по транспортировки газа из Каспийского региона в Европу вступают в финальную стадию", - сказал он.

Отметим, что в этом году начнутся поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору".

Проект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для Европейского союза (ЕС), так как предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 40 миллиардов долларов.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

Прогресс по строительству Трансадриатического газопровода (TAP) на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-Кавказского Газопровода и строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) практически завершены.