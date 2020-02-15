Реализация масштабного проекта "Южный газовый коридор" представляет большую значимость для Европы, а также способствует росту имиджа Азербайджана на международной арене как гаранта энергетической безопасности европейского континента.

Об этом сказал Trend известный итальянский политик, видный общественный деятель, писатель и журналист Джульетто Кьеза, передает Day.Az.

По его словам, поэтапная реализация этого сложного проекта продемонстрировала слаженную, целеустремленную деятельность всех его участников.

"Реализация основного газопровода TANAP, который достиг турецко-греческой границы в минувшем году, была знаковым событием, привлекшим внимание всей Европы. Сегодня в мире внимательно наблюдают за этим процессом, который практически близок к своему завершению. Реализация столь масштабного проекта - событие историческое, оно представляет колоссальную значимость для всех его участников и партнеров. Это проект высочайшего уровня, который повышает авторитет Азербайджана во всем мире. Фактически Азербайджан посредством "Южного газового коридора" меняет энергетическую карту Европы", - заявил Кьеза.

Политик отметил важность проведения в Баку предстоящего Консультативного совета Южного газового коридора, в ходе которого будет обсуждаться осуществленная в рамках проекта деятельность.

"Транспортировка азербайджанского газа на европейские рынки в интересах всех стран - импортеров и это серьезное подспорье для поддержки этого проекта со стороны Европейского Союза, его запуск станет исторической победой Азербайджана. Именно за счет реализации столь значимых проектов как "Южный газовый коридор", Азербайджан становится более влиятельным игроком на международной арене и фактически меняет энергетическую карту Европы. Сегодня в мировой повестке стоят вызовы, связанные с энергетической безопасностью, от которой зависит и национальная безопасность стран. В этом смысле роль "Южного газового коридора" незаменима", - продолжил Кьеза.

Далее политик отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Италией.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Италией динамично развивается, но, на мой взгляд, эти связи необходимо еще больше углублять, чтобы открыть новые возможности для продолжительного и эффективного взаимодействия", - подытожил журналист.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.