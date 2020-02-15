"Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет играть важную роль в дальнейшей диверсификации источников поставок газа.

Об этом сказал Trend аналитик по рынкам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Оле Хвальбю, передает Day.Az.

Хвальбю отметил, что "Южный газовый коридор" включает в себя сеть газопроводов, по которым газ поступает с крупного азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в Европу через Южно-Кавказский (SCP), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический трубопроводы (TAP).

"Ожидается, что объем транспортировки достигнет примерно 16 миллиардов кубометров. Азербайджанский газ внесет значимый вклад в энергобезопасность Турции и европейских стран и снизит их зависимость от одного поставщика", - сказал аналитик.

Кроме того, Хвальбю отметил, что ЮГК будет способствовать превращению Турции в региональный энергетический центр для стран Юго-Восточной Европы, которые ищут альтернативные источники поставок газа.

По словам аналитика, к дальнейшему расширению "Южного газового коридора" также проявляется большой интерес.

Отметим, что в этом году начнутся поставки азербайджанского газа в Европу по ЮГК.

Проект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для Европейского союза (ЕС), предусматривающим транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-Кавказского Газопровода и строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), практически завершены.