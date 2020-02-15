"Южный газовый коридор" (ЮГК) также может быть использован для экспорта газа в Европу из других прикаспийских стран.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник центра политических исследований OCP (Рабат, Марокко) и Французского института международных и стратегических отношений (Париж, Франция) Франсис Перрен, передает Day.Az.

"Благодаря ЮГК, который включает в себя Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, Евросоюз начнет в 2020 году импорт природного газа из Каспийского региона. Газ из Азербайджана будет поступать через Турцию, Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию (азербайджанский газ уже продается в Турции через TANAP)", - сказал он.

Как отметил Перрен, для ЕС диверсификация поставок газа является глобальной концепцией, которая включает новые страны, новые компании-производители и новые экспортные маршруты - ЮГК как раз отвечает всем этим требованиям.

Он отметил, что в соответствии с будущим спросом на газ в Турции и ЕС возможности ЮГК могут быть расширены.

"ЮГК также может быть использован для экспорта газа в Европу из других прикаспийских стран, особенно из Туркменистана с реализацией проекта Транскаспийского газопровода", - сказал Перрен.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для ЕС, предусматривающим транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-Кавказского Газопровода и строительство TANAP практически завершены.