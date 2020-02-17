В январе 2020 года общий оборот на рынке Бакинской фондовой биржи (БФБ) составил 667,3 миллиона манатов, что почти в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи, передает Day.Az. За месяц объем оборота сократился в полтора раза.

Согласно данным БФБ, за отчетный месяц оборот на рынке долговых инструментов составил 614 миллиона манатов, ощутимо сократившись с начала года на 36 процентов. В годовом же исчислении объем оборота и вовсе сократился в 2,4 раза.

Оборот на рынке акций за январь 2019 года составил 143,4 тысячи манатов.

Оборот по сделкам РЕПО с начала года вырос почти вдвое и за август составил 53,2 миллиона манатов. В годовом исчислении рост операций по сделкам РЕПО вырос на 42,6 процента.