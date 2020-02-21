Все энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном, достаточно успешны.

Об этом сказал Trend эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что по меркам региона в Азербайджане хороший уровень жизни, в том числе, достигнутый благодаря энергетическим проектам.

Согласно его словам, "Южный газовый коридор" (ЮГК) выводит общий объем каспийского и иного газа в Турцию и на Юг Европы, способствуя тем самым укреплению энергетического взаимодействия регионов: "Диверсифицируя источники газа и маршруты его доставки, увеличивается и надежность снабжения потребителей. Соответственно, это страхует потребителей от возможных перебоев технического или иного характера.

Также Митрахович считает, что сотрудничество России и Азербайджана по TANAP обладает реальным потенциалом: "Основой TANAP-TAP является месторождение "Шах Дениз-2". Это дорогостоящий проект, задуманный в период существенно более высоких цен на газ в Европе, чем в 2020 году. Сохранить необходимую рентабельность данного проекта можно при кооперации Азербайджана, России и Турции. Благодаря этому, возможны совместные поставки газа по системе TANAP-TAP. Увеличение поставок газа по TANAP на уровень существенно выше пока запланированных 16 миллиардов кубометров в год вполне возможно в случае международной кооперации с иными поставщиками".

По его мнению, TANAP будет способствовать развитию всего региона: "Проект укрепляет связи региональных стран, особенно Турции и Азербайджана, способствует привлечению инвестиций в обе страны".

В заключении эксперт сказал, что основой "Южного газового коридора" является TANAP, поскольку он связывает главного регионального транзитера - Турцию - и одного из главных региональных поставщиков - Азербайджан.