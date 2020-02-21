Каждый месяц информационный портал Day.Az проводит опрос среди читателей. Так сайт выявляет лучшие отели, СПА, банки или же марки кондиционеров, службы такси, пищевой продукции и т.д.

Состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта "Xalq seçimi" за 2019 год. 10 компаний-финалистов были награждены специальными знаками качества и популярности.

Так, по результатам опросов в номинации "Самое лучшее СПА в отелях Баку" победил Pullman Baku Hotel. В номинации "Самая лучшая марка мобильных телефонов" - Samsung. "Самым лучшим отелем" был назван JW Marriott Absheron, а "Самым лучшим супермаркетом" - Bravo. "Самой лучшей маркой автомобиля" стала Toyota, а "Самым лучшим частным учебным заведением" - Europe-Azerbaijan School.

Среди авиакомпаний по результатам опроса предпочтение отдается AZAL, а среди клиник - Medi Club. "Самой лучшей туристической компанией" признана Pasha Travel, а "Самым лучшим производителем куриного мяса" - Səba.