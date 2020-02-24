Визит Президента Ильхама Алиева в Италию смело можно назвать новым этапом выхода Азербайджана на большой энергорынок Европы.

Об этом сказал Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Об этом, отметил он, свидетельствуют подписанные в Риме между Азербайджаном и Италией двусторонние документы. Четыре из них касаются сотрудничества в энергетической сфере. В частности, минэнерго Азербайджана и министерство экономического развития Италии подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере энергетики, соглашение о сотрудничестве подписали Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и газовая компания Snam, также были подписаны Меморандум о намерениях между минэнерго Азербайджана и компанией "Ansaldo Energia" и меморандум о намерениях между ОАО "Азерэнержи" и компанией "Ansaldo Energia".

"По всему видно, что Президент Азербайджана прибыл в Рим с тщательно подготовленной программой дальнейшего углубления экономических отношений, в частности в энергетической сфере, на среднесрочную перспективу. То есть, Президент Ильхам Алиев в Риме представил Европе свой план дальнейшего сотрудничества", - отметил Шабан.

Экономист напомнил, что Азербайджан с вводом в эксплуатацию основного экспортного нефтяного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2006 году основную часть своего экспорта направляет в Европу. За прошедшие годы экспорт осуществлялся стабильно и нефть в основном поставляется на итальянский нефтяной терминал Аугуста, с которого далее распределяется в другие части Европы. А в 2020 году Азербайджан начнет поставки газа в Европу, причем 80 процентов этих поставок будут предназначены для итальянского рынка. Далее произойдет расширение пропускной способности Южного газового коридора, который предназначен для поставок каспийского газа в ЕС.

Причем, подчеркнул Ильхам Шабан, расширение инфраструктуры произойдет, когда европейские потребители будут коммерчески и технически к этому готовы. То есть их желания совпадут с возможностями. Азербайджан же не намерен на этом останавливаться и будет продолжать развивать сотрудничество с европейскими энергетическими компаниями в газовой, электроэнергетической сферах, в том числе в плане развития альтернативной энергетики.

Наш собеседник напомнил, что ранее Президент Ильхам Алиев уже не раз обращал внимание на тот факт, что Азербайджан за годы сотрудничества с западными нефтяными компаниями, начиная с 1994 года, еще ни в один контракт не вносил коррективы и четко выполнял свои обязательства и условия соглашений. То есть партнерам Азербайджана было гарантировано получение прибыли и возврат вложенных средств. Это говорит о стабильном бизнес-климате, который, несомненно, примут во внимание итальянские предприниматели, с которыми встретился в Риме Президент Ильхам Алиев.

"Хотел бы еще сказать, что среди подписанных энергетических документов считаю также очень важным соглашение между SOCAR и Snam, так как оно открывает новые пути для применения новейших технологий по сжатию (CNG) газа и его использованию в автотранспорте. Для Азербайджана использование чистой энергии в транспортном сегменте на внутреннем рынке - очень актуальный вопрос. Дело в том, что в отличие от советских времен, сегодня основным источником загрязнения воздуха в Баку являются не промышленные предприятия (старые модернизируются, а новые строятся согласно требованиям времени), а транспортные средства - их доля в загрязнении атмосферы, по данным минэкологии, уже превышает 80 процентов. Можно надеяться, что подписанное в Риме соглашение внесет свой вклад в решение проблемы", - сказал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева