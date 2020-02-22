"Южный газовый коридор" позволит Грузии закупать 40 процентов текущего потребления газа на льготных условиях, сообщили Trend в Грузинской нефтяной и газовой корпорации (GOGC), передает Day.Az.

"С началом эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и в случае задействования Южного газового коридора в полном объеме, Грузия, сможет закупать примерно 40 процентов текущего потребления газа страны на льготных условиях, которые будут использованы для снабжения так называемых "социальных" потребителей по низким ценам", - сообщили в GOGC.

Как отметили в корпорации, к категории "социальных" потребителей относятся бытовой сектор (население) и объекты теплоэлектрогенерации.

"В результате, помимо фискального эффекта, который последует за вводом в действие TANAP и увеличением объемов транспортировки газа через Южный газовый коридор, Грузии предоставляется возможность успешного решения важной социальной проблемы - газоснабжения уязвимых групп потребителей сравнительно дешевым газом", - сказали в GOGC.

Как сообщается, в общей сумме, в 2018 году, по контрактам, связанным с транзитом азербайджанского газа в Турцию, Грузия закупила около 800 миллионов кубометров газа, что составило 30 процентов общего потребления страны.

"Кроме того, запланировано увеличение объемов транзита через Южный газовый коридор, и соответственно, Южно-Кавказский трубопровод до 22 миллиардов кубометров. В таком случае, по контракту купли-продажи опционного газа, Грузия будет иметь возможность закупить до 1.1 миллиарда кубометров газа, что составляет около 32 процентов общего потребления страны в будущем", - сказали в GOGC.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.