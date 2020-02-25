Завершившийся 2019 год оказался успешным как для финансовой системы в целом, так и для банковского сектора в частности. Процесс оздоровления особенно ощущается со стороны банков, которые в подавляющем большинстве полностью соблюдают все пруденциальные нормативы регулятора.

О том, чего удалось достичь AccessBank-у по итогам прошлого года, и о планах на текущий год в интервью рассказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

Как вы в целом оцениваете прошлый год для банка?

Наше самое большое достижение в прошлом году было успешное завершение процесса рекапитализации банка. В результате, в структуру AccessBank были привлечены новые акционеры, а уставной капитал банка был увеличен до 258,7 млн. манатов.

Завершив процесс рекапитализации, новые акционеры предприняли определенные шаги для оздоровления долларового кредитного портфеля, который пострадал в результате девальвации. Нам удалось существенно увеличить резервы по кредитному портфелю, тем самым обеспечив более эффективное управление кредитными рисками и минимизацию потерь, связанных с возможным ухудшением качества активов банка.

Данные консервативные меры, главным образом, и являются причиной годовых убытков банка, которые планировались при капитализации.

При этом отмечу, что IV квартал прошлого года мы завершили с прибылью.

Это позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год, который, по нашим прогнозам, мы намерены завершить с хорошей прибылью. На данный момент банк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с четырехлетним бизнес-планом, который был разработан с учетом рекапитализации.

Ожидается ли увеличение уставного капитала банка?

На момент капитализации активы банка составили 20 млн. долларов в виде кредитной задолженности с возможностью ее конвертации в капитал, в случае возникновения непредвиденных внешних рисков или существенного отклонения от плановых показателей.

Но как показал 2019 год, показатели банка опережают план, все пруденциальные нормативы превышают минимальные требования регулятора.

Так, например, с учетом создания всех резервов и покрытия убытков, мы планировали завершить январь 2020 года с капиталом на уровне 79,5 миллионов манатов. Однако наш фактический капитал составил 86,7 миллионов манатов, что на 7 миллионов манатов больше, чем было предусмотрено в бизнес-плане.

Таким образом, учитывая наши прогнозы по темпам роста и соответствии бизнес-плану, на данный момент нет никакой необходимости в дальнейшем увеличении уставного капитала.

Как вы оцениваете развитие депозитного портфеля банка?

Вклады физических лиц составляют основную долю фондирования нашего банка. Например, за прошлый год среди всех банков на рынке у нас наблюдается самый большой рост депозитного портфеля именно физических лиц. В целом, следует отметить, что весь прошлый год наблюдалась лучшая динамика роста депозитного портфеля, что является показателем доверия населения к нашему банку. В то время как рост депозитов в общем на банковском секторе был достаточно умеренным, у нас он вырос более чем на 160 млн. манатов.

Наши клиентские счета, включая текущие, на конец 2019 года составили 680 млн. манатов, при этом более чем на 114 млн. манатов вырос именно депозитный портфель физических лиц. Данный факт свидетельствует не только о стабильности роста депозитного портфеля, но и является положительным показателем повышения платежеспособности наших клиентов.

Манатные депозиты на рынке считаются все еще достаточно высокодоходными для населения. Для нас же это является возможностью и дальше диверсифицировать источники финансирования и не зависеть исключительно от средств международных организаций.

Какова доля кредитов в манатах и иностранной валюте в кредитном портфеле банка?

Рост манатных депозитов способствовал тому, что за последние два года 95% наших кредитов выдавались в манатах, что помогает полностью исключить валютный риск. Потенциально кредиты в долларах могут выдаваться исключительно компаниям, имеющим соответственно долларовые доходы.

Если говорить о существующем портфеле AccessBank-а, то в прошлом было выдано достаточно много долларовых кредитов, часть из которых вследствие девальвации была реструктуризирована. По некоторым кредитам клиенты все еще испытывают определенные трудности с погашением. Соотношение доли кредитов в манатах и иностранной валюте составляет 70% на 30%. Долларовый портфель все еще погашается.

Центробанк подчеркивает важность стимулирующих мер по увеличению кредитования бизнеса. Каковы планы AccessBank в этой области?

В прошлом году по кредитному портфелю мы сохранили позицию самого надежного партнера для малого бизнеса в стране, что совпадает с политикой правительства и руководства страны.

В области микрофинансирования AccessBank всегда занимал передовые позиции, и на данный момент наша доля на рынке составляет более 50%.

В целом отмечу, что за всю историю банка мы выдали микрокредитов на общую сумму примерно 3 млрд. манатов. Если учесть объем выданных кредитов с середины прошлого года, то этот показатель очень близок к цифрам додевальвационного 2014 года, который считается пиковым в развитии банковского сектора.

На данный момент ежемесячный объем выдаваемых нами микрокредитов составляет 30 млн. манатов. В конце прошлого года был зафиксирован пиковый месяц, когда этот показатель достиг порядка 40 млн. манатов. Особенно важно сказать, что более 50% ежемесячных выдаваемых банков кредитов, приходятся на долю региональных филиалов и 35% от всех микрокредитов, являются агрокредитами. Это позволяет нам считать, что банк действует на рынке полностью в соответствии с рекомендациями правительства страны, направленными на развитие реального сектора экономики и сельского хозяйства. Хотелось бы отметить, что нам удается достигать такие результаты со штатом вдвое меньше, чем в предыдущие годы. Это говорит о том, что банк за последние годы принял правильные решения в области перестроения внутреннего бизнеса, оптимизации и внедрения дополнительных инструментов, которые помогают нашим кредитным специалистам работать в два раза более эффективно, как это было пять лет назад.

Центробанк продолжает снижение учетной ставки. Повлияет ли это на снижение кредитных процентных ставок AccessBank?

Теоретически можно сказать - да. Для рынка это является своего рода определенным сигналом стабильности. С другой стороны, процентные ставки имеют под собой определенное обоснование. Например, стоимость самих средств, операционных расходов банка и т.д. Ко всему этому необходимо подходить комплексно. Проводимые со стороны банков меры по внутренней оптимизации в погоне за большей эффективностью, однозначно будут снижать операционный расход на тот или иной кредитный продукт. Например, осуществление различных операций посредством мобильных устройств, позволяет банкам сокращать затраты на содержание кассиров и филиалов.

С другой стороны, депозитные ставки хоть и медленно, но снижаются. Факторы риска также не вызывают необходимость увеличения кредитной ставки. Поэтому я думаю, что кредитные ставки будут снижаться.

Говоря о развитии реального сектора экономики, хочу отметить, что несколько лет назад многие игроки вкладывали крупные средства в потребительские портфели и строили свой бизнес на выдаче потребительских кредитов. В последнее время на это также обращают особое внимание. Однако путем потребительских кредитов не стоит "накачивать" бизнесы той суммой, которую они завтра не смогут "переварить". Думаю, проведение жестких регулятивных мер в данном сегменте приведет к повышению ликвидности банков, а это, в свою очередь, будет способствовать снижению депозитных ставок и, как следствие, снижению кредитных ставок. При этом не стоит забывать о существующей конкуренции. В конечном итоге выиграют те банки, у которых традиционно большой кредитный портфель и которые могут обеспечивать доходность на валовом уровне, снижая процентную ставку.

Насколько сейчас банк зависит от средств Центробанка?

Исторически, у AccessBank сложились достаточно конструктивные и деловые отношения с Центробанком, поддержку которого мы всегда ощущали. На данный момент банк не является активным пользователем кредитных инструментов регулятора. Однако, в случае необходимости, я уверен, что Центральный банк с должным вниманием отнесется к вопросу сотрудничества с нами в этом направлении, как с одним из определяющих и важных игроков на рынке.

С марта этого года истекает срок полного страхования вкладов. Как вы считаете, необходимо ли сохранить эту модель или же пора возвращаться на старую модель либо наоборот придумать, что-то новое?

Мое сугубо личное мнение заключается в том, что пришла пора отходить от модели полного страхования вкладов. Так как часто мы встречаемся с ситуацией, что большого аргумента в плане эффективной модели работы банка, структуры акционеров, комфортного сервиса и т.д., которые должны быть в принципе определяющими при выборе банка, не играют для клиента большую роль.

Клиент считает, что по любому все его средства застрахованы и что в любом случае государство выплатит эти деньги, полагаясь при выборе банка, только на высокую цену депозитного продукта. Полагаю, правильным шагом было бы дальнейшее снижение процентной ставки и установление лимитов на уровень максимальной застрахованной суммы.

С этой точки зрения, установление определенных лимитов могло бы помочь самим банкам быть более ответственными в бизнесе и при принятии на себя определенных рисков и соответственно, быть наиболее конкурентными. Решение касательно компенсации суммы полностью, которое было принято после девальвации, я бы назвал своего рода социальным проектом правительства, которое гарантировало населению поддержку банковской системы государством.

Ряд банков испытывает финансовые трудности. Было ли получено предложение по консолидации от другого банка? Может ли быть рассмотрен данный вопрос?

Полагаю, что прокомментировать данный вопрос является больше привилегией акционеров банка. Данный вопрос был бы актуален для AccessBank-а до капитализации.

Действительно, после девальвации неоднократно озвучивались призывы о необходимости консолидации банков, что 45 банков для азербайджанского рынка это достаточно много и их число должно сокращаться. Определенно, на уровне вербальных контактов разговоры на эту тему были, но серьезных шагов предпринято не было. Наша главная цель состояла в укреплении капитала, избежании возможного дисбаланса и сохранения сильной структуры акционеров, - и нам это удалось.

Более того, одобренный четырехлетний план по развитию банка и успешная реализация прописанных в ней пунктов не предусматривает изменение структуры акционеров AccessBank-а. Думаю, это не актуально для нашего банка.

Центробанк объявил, что проводит комплексные проверки в банках. Как оценивается состояние AccessBank?

Это нормальный процесс, который, с одной стороны, дает возможность регулятору быть уверенными в том, что происходит с определенным институтом, а проверяемым знать, что проверка прошла и они отчитались. Я бы не сказал, что эти проверки тормозят работу банка. Существуют определенные запросы регулятора по тем или иным цифрам. Мы на это смотрим конструктивно, для нас данные проверки являются определенным этапом, который мы должны пройти для успешного продолжения своей деятельности.

В связи со сменой акционеров изменилась ли кадровая политика банка?

Подготовка кадров является для нас социальной миссией. К нам в банк приходили окончившие университет молодые работники, которые не имели практического опыта в банковской сфере. Новые кадры всегда компенсируют отсутствие своего опыта желанием и креативным подходом. За годы работы они набрались опыта и помогли AccessBank-у занять лидирующее место на рынке микрокредитования. AccessBank же, в свою очередь, дал большинству из них путевку в жизнь. AccessBank всегда снабжал банковский сектор страны кадрами высокого уровня и многие выходцы из AccessBank сейчас занимают руководящие посты во многих финансовых институтах.

Внутренняя кадровая политика Банка остается неизменной и основана на постоянном развитии и совершенствовании сотрудников. Это приводит к тому, что члены нашей команды растут в профессиональном плане и уход одних сотрудников никак не влияет на деятельность банка. Им на смену приходит следующее поколение внутренних кадровых резервов.

Кроме того, в последнее время к нашей команде присоединились высококлассные профессионалы, имеющие многолетний опыт работы на азербайджанском финансовом рынке.

Я считаю, что обновление команды - это всегда хорошо. Новые члены команды, безусловно, всегда дают определенную динамику дальнейшему развитию бизнеса.

Какие новые проекты и продукты можно ждать от банка в 2020 году?

Большая часть проектов банка будет нацелена на улучшение впечатления клиентов от взаимодействия с банком. Для этого мы будем обновлять наш мобильный и интернет банкинг, развивать линейку продуктов, предлагаемых онлайн, улучшать предложение по банковским картам и пр.

В 2020 году мы будем продолжать оптимизировать внутренние процессы, минимизировать бюрократию для клиента и модернизировать банк. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были максимально сконцентрированы на клиенте, а не на совершении транзакции. Поэтому задачи по разгрузке сотрудников, их профессиональной подготовке и совершенствованию являются особо приоритетными для банка.

Расскажите о планах на текущий год. Что банк намерен сделать в этом году? Каковы прогнозы и ожидания по финансовым показателям?

Наша главная задача - завершить год с прибылью, также у нас достаточно амбициозные планы по развитию кредитного портфеля. Мы хотим реализовать это, в первую очередь, за счет привлечения средств на внутреннем рынке. Мы видим, что клиенты доверяют AccessBank и хотят держать свои средства в нашем банке. Полагаю, это самая здоровая комбинация и модель развития, используя внутренние ресурсы размещать их правильно.

Как я уже отметил выше, мы видим себя в аграрном секторе, в среднем и малом бизнесе. В связи с этим мы проводим большую работу, чтобы сохранить наши лидирующие позиции в данном направлении. Мы обладаем эффективной филиальной сетью, особенно в регионах. Региональные филиалы демонстрируют развитие агробизнеса, и я думаю, что в этом году мы будем достаточно уверенно развиваться на региональном уровне.

Сегодня в банковском секторе страны достаточно много игроков, которые прозрачно и эффективно пытаются строить свои бизнес-модели и иметь больший доступ к клиенту. Полагаю, конкуренция за клиента в банковском секторе страны будет расти и дальше. В этом плане уровень быстрого и качественного сервиса будет играть определяющую роль.