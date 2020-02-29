Cтроительство наземного участка Трансадриатического газопровода (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, практически завершено.

Как сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати на шестом заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что восстановление земель вдоль маршрута трубопровода в Греции и Албании в основном завершено, а приемный терминал в Италии построен более чем на 80 процентов.

Управляющий директор добавил, что работы по прокладке трубопроводов по дну моря идут полным ходом.

"Прокладка труб зависит от погодных условий, однако мы уверены, что сможем завершить работы в ближайшие пару месяцев", - сказал он.

Отметим, что проект ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás -16 процентов, Axpo - пять процентов.