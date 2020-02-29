Грузия получит серьезные выгоды от реализации проекта "Южный газовый коридор".

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом министр экономики страны Натия Турнава сказала на шестом заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку, передает Day.Az.

Она отметила, что успех проекта "Южный газовый коридор" еще раз подчеркивает роль совместных усилий государств в разработке международных проектов такого значения.

По словам министра, Грузия получит серьезные выгоды от этого проекта: "Все это направлено на улучшение снабжения, в том числе, нашей страны, нашего населения, наших предприятий природным газом".

"Запуск проекта TANAP [который является самым протяженным сегментом "Южного газового коридора"] в прошлом году стал важным событием. До реализации проекта "Южный газовый коридор" транзитная функция Грузии была обозначена только на региональном уровне, а теперь мы представлены как международные игроки в этой сфере. Я рада, что у моей страны есть еще одна возможность продемонстрировать свою роль в этом контексте", - сказала Турнава.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.