"Южный газовый коридор" (ЮГК), а также другие энергетические проекты, которые инициирует Азербайджан, очень важны с точки зрения поддержки безопасности и экономического развития страны и региона в целом. Об этом сказал Trend экономист Вугар Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан - одна из стран, вносящих вклад в формирование энергетической безопасности региона и Европы.

Байрамов считает, что от энергетических проектов, инициированных Азербайджаном, предпочитающим формат многостороннего сотрудничества и поддерживающим устойчивое развитие, смогут получать пользу не только соседние государства (Грузия и Турция), но и ряд европейских стран.

Экономист считает ЮГК новым ярким этапом энергетического сектора Азербайджана. Он добавил, что к концу 2020 года Азербайджан сможет поставлять свой газ в Европу по трубопроводу TAP. На первоначальном этапе через "Южный газовый коридор" в Европу планируется транспортировать 10 миллиардов кубометров газа, на втором этапе - 20 миллиардов кубометров.

По мнению экономиста, пропускная способность ЮГК составит 31,5 миллиарда кубометров, что практически сыграет роль нового альтернативного источника поставок для Европы.

Специалист подчеркнул, что реализация ЮГК крайне важна с точки зрения роста доходов госбюджета и постоянного поступления валюты в страну. Он также добавил, что в рамках проекта Азербайджан получит от экспорта голубого топлива свыше 100 миллиардов долларов.

Напомним, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.