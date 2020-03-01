"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым и при этом тесно связывает его с турецкой экономикой, поставляя туда газ.

Об этом сказал Trend директор Института нового общества Василий Колташев, передает Day.Az.

Он отметил, что у Азербайджана также имеются возможности и потенциал для поставок газа в Европейский союз.

По словам эксперта, политика ЕС такова, что провозглашая энергетическую безопасность и идею принципиальной диверсификации поставок, европейские получатели газа и нефти ориентируются главным образом на коммерческую выгоду, на то чтобы это было дешево.

"К сожалению, есть моменты, которые зависят не от Азербайджана, который в данном случае действует достаточно разумно, стремясь увеличивать собственные поставки, увеличивать рентабельность этих поставок, находить новые рынки. В вопросе с ЮГК многое будет зависеть от проводимой Турцией политики на Ближнем Востоке. Если ситуация на Ближнем Востоке не будет накаленной, то можно сказать, что Азербайджан выиграет от смычки с турецкой экономикой от поставок туда газа", - отметил эксперт.

Василий Колташев считает, что Азербайджан действует по логике поставщика и действует достаточно рационально: "Баку ищет выходы на новые рынки и строительство TANAP, а также проекты наращивания поставок через него, - это все в целом правильная политика".