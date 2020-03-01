В конце декабря 2019-го в Китае зафиксировали вспышку смертельного вируса. По данным на 1 марта, Covid-19 затронул уже 60 стран мира и распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Первые случаи гибели от коронавируса зафиксированы в США, Таиланде и Австралии. Число инфицированных превысило 86 000 тысяч человек, 2979 из них погибли от осложнений, больше 40 000 полностью излечились, передает Day.Az со ссылкой на peopletalk.ru.

Из-за эпидемии коронавируса обвал на мировых фондовых рынках за неделю привел к тому, что богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Наибольшие потери понесли три самых богатых человека (больше 30 миллиардов долларов) - основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава LVMH Бернар Арно.

По всему миру отменяют массовые мероприятия из-за угрозы заражения: так Неделю моды в Шанхае (24 - 30 марта) решили провести в онлайн-формате. Организаторы мероприятия вместе с компанией Tmall создадут платформу для китайских дизайнеров, на которой можно провести виртуальные презентации и показы. Расписание виртуальной недели моды выложат в середине марта, сейчас организаторы принимают заявки на участие. Ранее из-за угрозы коронавируса отменили Неделю моды в Сеуле.