В январе 2020 года Турция увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

Было отмечено, что в январе 2020 года Турция экспортировала в Азербайджан химпродукты на 22,307 миллиона долларов, что на 12,06 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

В январе 2020 года экспорт химпродуктов из Турции на мировой рынок вырос на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 1,700 миллиарда долларов.

В январе 2020 года экспорт химпродуктов составил 11,5 процента от общего экспорта Турции в январе 2020 года.

В 2019 году экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 5,07 процента по сравнению с показателем 2018 года, составив 322,295 миллиона долларов.

По итогам 12 месяцев (январь 2019 года - январь 2020 года) экспорт химпродуктов из Турции составил 20,748 миллиарда долларов, или 11,4 процента от общего экспорта за указанный период.