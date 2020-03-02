Делегация во главе с заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Руфатом Рустамзаде посетила Литву и Латвию.

Как сообщили АПА в АПБА, в рамках визита заместитель председателя Агентства встретился с руководителями пищевых и ветеринарных служб Литвы и Латвии, передает Day.Az.

Во встречах также приняли участие представители посольств Азербайджана в этих странах. Р.Рустамзаде подробно проинформировал о направлениях деятельности Агентства, мерах, осуществляемых в последние годы в сфере продовольственной безопасности в нашей стране. Он отметил, что до конца года в Азербайджане будут созданы пункты продовольственной безопасности вблизи пограничных пропускных пунктов. Он отметил, что АПБА будет применять международный опыт в этой сфере.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями по вопросу создания пунктов продовольственной безопасности, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила пограничный пункт Вильнюсского аэропорта в Литве, автомагистрали, железнодорожный пограничный с Беларусью пункт Кена, пограничный с Россией пункт Терехово.