Maxi.az - Сеть магазинов электроники и бытовой техники, поздравляет дорогих женщин с Международным женским днем 8 Марта!

Мы желаем Вам долгих лет жизни, счастья и хорошего настроения, а также предлагаем своим покупателям праздничную акцию!

С 02 по 09 марта в сети Maxi.az покупателей ждут подарки, скидки, беспроцентный кредит.

Например, телефоны Iphone: Iphone Xs 64GB всего за 83,29 AZN в месяц, а при наличной покупке - еще и фотоаппарат в подарок.

Bluetooth JBL колонка Go 2 всего за 2 маната 50 гяпигов в месяц.

Ноутбуки: Acer netbuk , беспроводная мышь и флешка 16Gb - весь комплект всего за 19 манат 90 гяпигов месяц.

И многое-многое другое!

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