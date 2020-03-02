Несмотря на то, что до недавнего времени на рынке недвижимости ощущался застой, в настоящее время этот сектор заметно оживляется. Те, кто несколько лет ждал благоприятных условий для приобретения квартиры, уже находятся в активном поиске объектов недвижимости различного назначения, не только с целью индивидуального проживания, но и инвестирования.

По мнению экспертов, наблюдаемая тенденция продолжится в ближайшей и долгосрочной перспективах. По словам заместителя директора по коммерческим вопросам одной из ведущих компаний в секторе недвижимости в стране "Facility Management Group", Ильхама Аллахвердиева, за последнее время у людей, желающих приобрести квартиру, изменились ожидания по отношению к строительным компаниям и самим квартирам, владельцами которых они становятся. "Теперь люди хотят не просто приобрести квартиру, они хотят, чтобы жилой комплекс был оснащен полноценной инфраструктурой и отвечал их требованиям, связанным с отдыхом, развлечениями и здоровьем. Жильцы хотят делать покупки, заниматься спортом, уделять время отдыху детей и т.д. в непосредственной близости от своих квартир. Кроме того, они заинтересованы в пригодности квартир для целей аренды. Жилой комплекс, отвечающий этим требованиям, представляет большой интерес на рынке недвижимости".

Курортный жилой комплекс "Хазри Резиденс", расположенный на побережье Каспийского моря, предлагает уникальную концепцию с собственным пляжем, спа и фитнес-центром, футбольной и волейбольной площадками, детским садом и развлекательным центром для детей. В комплексе также применена концепция "двора без машин", предусматривающая пешеходные дорожки, велодорожки и внутридворовой парк. Строящийся рядом с комплексом торговый центр привнесет яркие краски в отдых и досуг жильцов. Другой особенностью "Хазри Резиденс" являются прекрасные возможности для людей, отдающих предпочтение проведению летнего отдыха на даче.

Создавая "Хазри Резиденс", архитекторы черпали вдохновение от прибрежных курортных комплексов Турции и стран Средиземноморья. Данный проект, со своей комплексной инфраструктурой, привлекает внимание как в плане условий проживания, так и инвестиций. Ильхам Аллахвердиев, давший информацию об условиях продажи квартир, отметил, что, учитывая этот фактор, квартиры предлагаются на льготных условиях внутренней рассрочки и гарантированной ипотеки от Pasha Bank.

Основные строительные работы и работы по проведению инженерно-технических коммуникаций полностью завершены. В настоящее время проводятся работы по благоустройству внутридворовой инфраструктуры и ландшафта. Также осуществляется завершающий этап очистки прибрежных участков моря и пляжной зоны в подготовке к летнему сезону.