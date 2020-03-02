С сегодняшнего дня от таможенной пошлины освобождаются комплектующие детали, запасные части, ввозимые в Азербайджан для промышленной сборки легковых автомобилей в полной производственной форме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в постановлении Кабинета министров от 31 января 2020 года "О внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Согласно постановлению, таможенные пошлины на ввозимые детали, запасные части для других автомобилей, остаются в силе.

Данное решение действует в течение 7 лет.