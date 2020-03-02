В результате совместного проекта международной системы денежных переводов ОАО "Муганбанк" "MONEX" с международной платежной системой Mastercard, с 2 марта 2020 года клиенты могут переводить деньги владельцам Mastercard через систему MONEX в любую точку мира.

Отправитель может осуществить перевод, предоставив 16-значный номер карты Mastercard оператору системы MONEX

Комиссия за перевод составляет всего 1%, а максимальная ежедневная сумма перевода составляет 1000 долларов США.

Деньги будут доступны владельцу карты Mastercard сразу после перечисления.

Для использования услуги вы можете обратиться в любое отделение ОАО "Муганбанк", а также во все банки-участники системы денежных переводов MONEX. Для получения дополнительной информации,можете посетить сайт www.monexmt.az или позвонить по номеру 933.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).