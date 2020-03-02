В 2019 году экспорт из Азербайджана составил 19,64 миллиарда долларов, что на 0,8 процентов больше, чем в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане в 2019 году, работе по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" и предстоящим задачам, сообщил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

По его словам, доход от экспорта продуктов нефтяной и газовой промышленности составил 17,68 миллиарда долларов, а ненефтяного сектора - 1,95 миллиарда долларов.

Абдуллаев отметил, что сих пор в Азербайджане организованы экспортные миссии в 33 страны. Девять из них пришлись на 2019 год и охватили семь стран (Китай, Польша, Латвия, Катар, Швейцария, Россия, ОАЭ).

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане, работе по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" и предстоящим задачам.