Мероприятия по продвижению азербайджанского бизнеса в Китае, запланированные на февраль и март, были отложены по причине распространившегося в Китае коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане в 2019 году, работе по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" и предстоящим задачам, сообщил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что азиатские рынки остаются приоритетными для Азербайджана: "Китай, а также Южная Корея, Индонезия, Япония и Вьетнам являются важными рынками для будущего. В этом году планируется организация экспорта на эти рынки".

"Помимо этого мы планируем расширить экспорт в Россию, а также в европейские страны, в частности в Литву, Хорватию, Германию и другие страны", - подчеркнул Абдуллаев.

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане, работе по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" и предстоящим задачам.