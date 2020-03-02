В Азербайджане началось предоставление субсидий фермерам, занятых осенним севом.

Об этом сказал журналистам глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, процесс стартовал с конца прошлой недели: "На карточки более 30 тысяч фермеров уже перечислено 10 миллионов 565 тысяч манатов. Перевод субсидий осуществляется поэтапно".

Гусейнов напомнил, что, начиная с этого года субсидии предоставляются в электронной форме: "В отличие от прошлых лет субсидии выдаются не с конца, а с начала года. До сегодняшнего дня в электронной системе зарегистрировано свыше 472 тысячи фермеров, часть из которых заявила об осеннем севе. Посредством электронной системы фермеры сообщили, на какой территории и в каком объеме будет осуществляться сев. Эта информация проверяется, и на имена фермеров заказываются карты, которые они могут получить в "Kapital Bank".

Гусейнов добавил, что процесс перевода субсидий фермерам продолжается, и завершить его планируется до 20 марта.