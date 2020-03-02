AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. 

Тендер объявлен на ремонтно-строительные работы.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59. 

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 10.03.2020. 