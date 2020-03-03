Трансадриатический трубопровод (TAP) значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров газа, сказал Trend старший аналитик независимой исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле, передает Day.Az.

"В настоящее время Италия импортирует большую часть своего газа из России, Алжира, Катара, Ливии и Норвегии. Италия планирует диверсифицировать свои источники энергии и меньше зависеть от того же российского газа. В 2018 году страна импортировала примерно 23 миллиарда кубометров российского газа. В 2019 году она по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей газа после Германии. В прошлом году Италия увеличила импорт газа из Ливии. Однако существует неопределенность в отношении ливийского газа из-за продолжающейся гражданской войны, поскольку она может в любое время объявить дефолт. Следовательно, дополнительный газ поможет стабилизировать энергопоставки в Италию", - сказал он.

Аналитик отметил, что азербайджанский газ через TAP не только диверсифицирует источники газа в Италии, но и обеспечит энергетическую безопасность.

"Это также сделает Италию региональным газовым узлом для других европейских стран. Это даст Италии рычаг для того, чтобы договориться о лучшей цене на газ с другими поставщиками, что приведет к увеличению конкуренции на рынке газа. Дополнительные 8,8 миллиарда кубометров газа через TAP в Италию позволят заменить импорт трубопроводного газа из Алжира, который по прогнозам сократится к 2030 году, а также может заменить импорт из России в краткосрочной перспективе", - добавил он.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.