Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 2 марта составила 53,77 доллара за баррель, что на 1,79 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 52,99 доллара за баррель, что на 1,82 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 47,87 доллара за баррель, что на 1,93 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 2 марта составила 51,68 доллара за баррель, что на 1,19 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.