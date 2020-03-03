Министерство труда и социальной защиты населения подготовит предложения по повышению минимальной зарплаты.

Об этом сказал замминистра Анар Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ожидается, что предложения по повышению минимальной зарплаты будут готовы во второй половине этого года.

Отвечая на вопрос, насколько будет повышена зарплата, замминистра сказал, что этот вопрос будет уточнен по итогам соответствующего исследования.