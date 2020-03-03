С целью изучения опыта таможни Азербайджана в области применения информационных технологий украинские и молдавские таможенники посетили страну.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, передает Day.Az.

Визит осуществляется при поддержке Международной организации по миграции в рамках проекта по реализации видеонаблюдения на пограничном пропускном пункте между Украиной и Молдовой.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев на встрече с гостями проинформировал о реформах в таможенной системе страны и роли информационных технологий в успешной реализации этих реформ.

Заместитель председателя комитета отметил широкое использование информационных технологий для эффективного управления, простого и быстрого осуществления таможенных процедур, обеспечения прозрачности, минимизации контактов предпринимателей с чиновниками.

Отметим, что в рамках пятидневного визита украинским и молдавским таможенникам будет предоставлена информация о проектах, реализуемых в связи с применением информационных технологий на азербайджанской таможне. В то же время, посетив различные территориальные и специализированные таможенные ведомства и посты, гости непосредственно ознакомятся с новшествами.