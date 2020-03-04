BirKart приступил к реализации нового проекта "End to End". В рамках проекта предусмотрено значительное упрощение и ускорение процесса обработки заявок клиентов по карте рассрочки (такситной) BirKart. Таким образом, клиенты смогут сэкономить свое время и пробрести карту более удобно и быстро.

Отныне BirKart можно оформить онлайн, не приходя в банк. Все, кто старше 18 лет и имеет официальный доход, могут заказать BirKart через сайты www.birkart.az и www.kapitalbank.az приложение WhatsApp и другие онлайн-методы. Данное новшество распространяется и на продукт кредит наличными. Чтобы получить BirKart или кредит наличными, клиенту остается подписать в филиале банка только лишь один документ.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах - BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.