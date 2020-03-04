В рамках сотрудничества Азербайджана с Ростовской областью, по итогам бизнес-форума для дальнейшего углубления отношений будет организована рабочая группа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал в интервью журналистам заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

"Сегодня состоялось очень интересное и содержательное мероприятие, на котором были обсуждены конкретные вопросы развития экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества", - сказал Сафаров, отметив что встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и губернатора Ростовской области Василия Голубева задала новый тренд развитию сотрудничества в таких направлениях как

транспорт, агропромышленный комплекс, энергетика, альтернативная энергетика и развитие человеческого капитала.

Заместитель министра отметил, что высокий потенциал этих отношений, учитывая динамичное экономическое развитие как Азербайджана, так и Ростовской области, создаёт действительно неограниченные возможности для того, чтобы поэтапно и продуманно развивать сотрудничество.

"Поэтому мы достигли договоренностей не откладывать в долгий ящик вопросы с развитием наших отношений, и согласно этим решениям, по итогам сегодняшних переговоров будет организована рабочая группа, координатором деятельности которой будет министерство энергетики Азербайджана", - подытожил Сафаров.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум "Дни Ростовской области в Азербайджане". На форуме присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, другие официальные лица.