В Центральном банке состоялась совместная встреча Ассоциации банков Азербайджана с руководителями ведущих коммерческих банков для дальнейшей оценки исполнения поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева по оптимизации потребительских кредитов, наращиванию бизнес-кредитов и других реформ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, на конференции, посвященной итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы" Президента Азербайджана Ильхама Алиева, были обсуждены вопросы активизации кредитования реального сектора экономики, соблюдения приоритетности бизнес-кредитов, а также направления льготных кредитов на развитие малого и среднего предпринимательства.

В частности, ЦБА даны дополнительные поручения по дальнейшей активизации бизнес-кредитов. В ходе обсуждений была дана оценка влиянию требований пруденциального регулирования, применяемых для поощрения бизнес-кредитов, регулирования темпов роста потребительских кредитов, в целом приняты новые регулятивные нормы, подробно обсуждены вопросы улучшения доступа к финансовым услугам в регионах, особенно в сельской местности.

Также были даны поручения по усилению системы внутреннего контроля в банках и принятию надлежащих мер по повышению потенциала риск-менеджмента.