Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере экспорта фундука на мировые рынки. Об этом сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства и лесоводства Турции, передает Day.Az.

Как отметили в ведомстве, Турция и Азербайджан являются одними из важных игроков рынка по производству фундука.

"Турция имеет огромный опыт в производстве и экспорте фундука на мировые рынки и готова оказать Азербайджану нужную поддержку в этом направлении", - сказали в министерстве.

Отметим, что в 2019 году из Азербайджана было экспортировано фундука на общую сумму 125 миллионов долларов. Многие ореховые сады расположены в Гахском, Загатальском, Балакенском районах.

Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров фундука была учреждена в 2016 году и сейчас насчитывает 60 организаций по производству фундука.

На сегодняшний день крупнейшим производителем фундука в мире является Турция с долей в 75 процентов на глобальном рынке. Доля Азербайджана в мире составляет только четыре процента, однако, как отмечают зарубежные СМИ, страна имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания производства в этой области.