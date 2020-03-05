Защита персональных данных в Азербайджане основана на международных правовых актах и Конвенции о защите персональных данных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии на тему "Цифровое право: защита персональных данных", сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По его словам, персональные данные граждан нашей страны должны быть надежно защищены, так как последнее время они часто подвергаются внешним атакам. В 1981 году вступила в силу конвенция о защите персональных данных. В 1995 году была разработана директива, которая действовала долгие годы.

25 мая 2018 года в Европейском Союзе вступил в силу новый регламент по защите персональных данных. Персональные данные в Азербайджане также защищаются Конституцией страны (32 статья).

"Только в прошлом году за нарушение законодательства о защите персональных данных были оштрафованы такие компании как Гугл - на 50 миллионов евро и Фейсбук - на 240 миллионов долларов. Помимо крупных штрафов было применено немало мелких, к примеру, в Австрии была установлена на улице камера, которая не соответствовала указанным нормам, установившая ее организация была оштрафована на 5 тысяч евро. Подобный случай был и в медицинской клинике Португалии, там штраф составил 390 тысяч евро", - сказал заместитель министр.

Основной целью мероприятия является просвещение в области повышения уровня защиты персональных данных в стране с использованием международного опыта с целью обеспечения надлежащей защиты персональных данных в соответствии с местным и международным законодательством.

На мероприятии "Цифровое право: защита персональных данных" были заслушаны презентации и доклады о европейском опыте в области защиты персональных данных местными и международными компаниями на основе общих правил защиты данных (протокол General Data Protection Regulation - GDPR).

Кроме того, будет предоставлена информация о текущей ситуации в нашей стране и проделанной работе в данной области работе.