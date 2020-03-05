Сфера информационно-коммуникационных технологий формируется и меняется очень быстро. Персональные данные, их сбор, хранение и использование всегда были проблемой мирового уровня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии на тему "Цифровое право: защита персональных данных", сказал начальник службы электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Фаиг Фарманов. По его словам, нормативно-правовое регулирование, актуальные и практические проблемы в области защиты персональных данных приобретают в последнее время большое значение.

В сентября 2018 года, по указу Президента, при министерстве транспорта и высоких технологий был создан центр, в обязанности которого входит пресечение незаконной деятельности организаций, осуществляющих сбор персональных данных, выявление жалоб и претензий населения, связанных с нарушением прав по защите персональных данных, обеспечение защиты персональных данных как физических, так и юридических лиц.

Напомним, сегодня в рамках недели кибербезопасности проходит мероприятие на тему "Цифровое право: защита персональных данных". В рамках мероприятия будут заслушаны презентации и доклады о европейском опыте в области защиты персональных данных местными и международными компаниями на основе общих правил защиты данных (протокол General Data Protection Regulation - GDPR).

Кроме того, будет предоставлена информация о текущей ситуации в нашей стране и проделанной в данной области работе.