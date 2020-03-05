Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится в Вене (Австрия) по приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммеда Баркиндо, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго.

Шахбазов примет участие в 8-й встрече министров стран ОПЕК и нечленов ОПЕК, которая состоится 6 марта.

На встрече министров ОПЕК+ будет обсуждаться ситуация на глобальном рынке нефти и рассмотрен вопрос принятия решения об уровне добычи на период после марта.

На 7-м совещании министров, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению объема ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей.