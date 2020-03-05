Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), успешно окончившие тренинги инструкторов, организованные ЕС в рамках проекта "Поддержка развития предпринимательства в сельской местности", провели тренинги для женщин в регионах Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В феврале в тренингах, организованных в Губе, Хачмазе, Мингячевире и Гяндже, приняли участие женщины, заинтересованные в предпринимательской деятельности.

На тренингах на тему "Предпринимательство и начало бизнеса" были розданы просветительские материалы для повышения знаний и навыков субъектов МСБ.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ Азербайджана - один из бенефициаров проекта ЕС по технической поддержке программы "Поддержки развития предпринимательства в сельской местности", охватывающей 2019-2021 годы.