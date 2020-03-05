5 марта в Тбилиси начал работу бизнес-форум азербайджанских и грузинских предпринимателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном Деловым советом Европейский Союз-Грузия, принимают участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе, посол нашей страны в Грузии Дурсун Гасанов, представители ВР, SOCAR, PASA Bank, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, дипломатического корпуса.

В форуме также участвуют члены Объединения азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), азербайджанских компаний, функционирующих в соседней стране и бизнесмены.

Выступившие генеральный секретарь Делового совета Европейский Союз-Грузия Звиад Чумбурадзе, заместитель министра Е.Микабадзе, посол Д.Гасанов, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов и другие рассказали о значимости форума, подчеркнули, что подобные мероприятия служат укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

На мероприятии будет предоставлена информация об экономических возможностях, туристической, бизнес- и инвестиционной среды Азербайджана и Грузии, состоятся презентации перспектив развития отдельных отраслей экономики.