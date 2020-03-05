Международный банк Азербайджана, поддерживающий развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране, выступил с очередной инициативой в этом направлении.

Банк создал "Клуб предпринимателей" для малых и средних предпринимателей, являющихся клиентами банка. Презентация "Клуба предпринимателей" состоялась 4 марта в отеле "Marriott Абшерон". В презентации принимали участие руководители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Центра анализа экономических реформ и коммуникации, Агентства аграрного кредитования и развития, а также Конфедерация предпринимателей Азербайджана.

Целью создания этого клуба является поддержка малого и среднего бизнеса, укрепление позиций на рынке корпоративных клиентов банка и расширение деятельности бизнеса клиентов, производящих экспортоориентированную продукцию. Членом этого клуба может стать любой предприниматель, являющийся клиентом Международного банка Азербайджана и отвечающий соответствующим критериям.

Члены Клуба получат доступ к различным скидкам на продукты и услуги банка. Также планируется организация совместных мероприятий при поддержке местных и иностранных партнерских организаций. Кроме того, предпринимателям будет доступен ряд инновационных решений в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, услуги, туризм, строительство, торговля и т. д. В том числе члены клуба смогут воспользоваться социальными пакетами, подготовленными банком для их сотрудников. На регулярных деловых встречах и мероприятиях они смогут расширять свои коммуникационные возможности и находить полезных партнеров.

"Клуб предпринимателей" также будет оказывать консультации своим членам в области права, бухгалтерского учета, применения цифровых решений, рекламы, таможни, франчайзинга и страховых услуг. Клуб также предоставит своим членам обучающие услуги. Таким образом, малый и средний бизнес сможет принять участие в тренингах и получить советы от профессиональных экспертов, привлеченных со стороны клуба, на такие темы, как производство, продажи, управлением качеством, экспортно-импортные операции, бухгалтерский учет, налоговое законодательство и т. д.

Председатель Правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: "Как ведущий банк в регионе, Международный банк Азербайджана создает благоприятную экосистему для бизнеса, с его статусом в секторе, прочными партнерскими отношениями с различными структурами, с широкой сетью услуг, универсальностью и другими передовыми возможностями на рынке. Мы хотим, чтобы наши малые и средние предприниматели были активно представлены в этой экосистеме и получали выгоду от созданной нами прогрессивно развивающей среды. Этот клуб поможет найти совместные решения для проблем волнующих предпринимателей, в таких сферах, как применение инноваций, современный менеджмент и маркетинговые практики в малом и среднем бизнесе, а также содействует установлению деловых отношений между предпринимателями. Надеемся, что "Клуб Предпринимателей" достигнет своих целей и еще более приблизит нас к нашим клиентам".

Подробнее о "Клубе Предпринимателей": https://sahibkarlarklubu.az/

Предприниматели, желающие стать членами клуба, могут позвонить в Информационный центр 937 (выбрав цифру 5) или обратиться в ближайшее отделение или филиал Банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.