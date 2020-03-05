"AccessBank" начинает кампанию "Выгодная весна", приуроченную к празднику Новруз.

Основным преимуществом данной кампании является предложение кредитных пакетов без каких-либо комиссий, и отсутствие дополнительной комиссии по страховке. Согласно условиям кампании "Выгодная весна", минимальная годовая процентная ставка начинается с 18%. Также, клиенты могут получить кредит на сумму до 15 000 манатов без поручителя. Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов, а максимальный срок - 48 месяцев. Кампания "Выгодная весна" продлится до конца марта.

Также, кредиты можно заказать и без посещения филиалов. Для этого достаточно отправить по SMS слово "Кредит" на номер 8151.

Линк для незамедлительного заказа кредита - https://bit.ly/2TICV73