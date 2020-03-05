Убыточность по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств остается на высоком уровне. Об этом сообщает Trend со ссылкой на опубликованные данные Центробанка страны, передает Day.Az.

В январе 2020 года страховщики Азербайджана осуществили сбор страховых премий по данному виду страхования на сумму 6,925 миллиона манатов, при этом выплатили возмещений на сумму 6,059 миллиона манатов, тем самым продемонстрировав убыточность в размере 87,5 процента.

Отметим, что в январе 2019 года страховщики Азербайджана осуществили сбор страховых премий по данному виду страхования на сумму 6,511 миллиона манатов, при этом выплатили возмещений на сумму 5,432 миллиона манатов, тогда убыточность составляла 83,4 процента.

Рост убыточности по данному виду демонстрирует поступательный рост на протяжении последних нескольких лет. Это происходит на фоне изменений в деятельности участников Бюро обязательного страхования, в результате которых увеличилась доступность обязательных видов страхования. В следствии цифровизации оптимизировались процессы продажи и регистрации страховых свидетельств по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, ушла в прошлое документальная выписка полисов, сейчас оформление происходит в электронном формате. В результате законодательных изменений был упрощен процесс регистрации страховых случаев - на данный момент, если при совершении ДТП не пострадали люди, сумма ущерба не превышает одну тысячу манатов и все участники дорожно-транспортного происшествия не имеют противоречий относительности обстоятельств страхового случая, нет необходимости регистрировать ДТП в органах государственной дорожной полиции Азербайджанской Республики. Цифровизирован документооборот, осуществляемый между страховыми компаниями и органами ГДП. Все эти мероприятия привели как к повышению сборов в данном виде страхования, так и к увеличению суммы выплачиваемых возмещений.

Помимо вышеуказанного, как отметила директор департамента андерайтинга страховой компании "ATA Sığorta" Нигяр Ибрагимова, в связи с увеличением количества автомобилей на дорогах страны, усилением напряженности движения, увеличилось количество аварий, а с другой стороны - из года в год растут цены на запасные части и комплектующие для автомобилей, а также стоимость ремонтных работ. В то время как тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, установленные на основании закона "Об обязательных видах страхования", принятого в 2011 году, не изменились. Все это заставляет многих страховщиков менять свою политику в области продаж страховых продуктов, сокращая объемы реализации по ОСАГО.

Напомним, в январе 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 112,026 миллиона манатов страховых премий, что на 26 процентов больше чем в январе 2019 года и выплатили 26,747 миллиона манатов страховых возмещений. Размер выплаченных страховых возмещений на 34 процента больше чем в январе 2019 года.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания, из них 16 являются участниками Бюро обязательного страхования, в сегменте non-life страхования функционируют 12 из отмеченных.