Стремясь повысить стремление молодежи к обучению и придать ей дополнительную мотивацию, Nar продолжает реализовывать успешные проекты в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Мобильный оператор, пригласил 3 студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших лучшие результаты в свой главный офис, поздравил их с высокими результатами за семестр и вручил подарки. Уже на протяжении 4 лет, Nar продолжает вознаграждать отличившихся студентов факультета Информационных Технологий и Телекоммуникаций АзТУ, что превратилось уже в традицию.

В ходе встречи, доцент факультета Информационных Технологий и Телекоммуникаций Эльчин Гезалов, высоко оценил мотивацию студентов в получении высоких результатов и ознакомление с компанией деятельность которой связана с их профессией. Э.Гезалов заявил, что Nar GSM лаборатория, которая подчиняется университету используется в полную силу, и студентов здесь учат основам мобильной связи, что студенты АзТу проходят тренинги по связи организованные Nar и практикуются совместно с техническими сотрудниками компании и что университет заинтересован в дальнейшем расширении взаимного сотрудничества.

Для повышения уровня развития образования в стране, воспитания местных кадров, превращение их в выделяющихся на международном рынке связи профессионалов, Nar начал сотрудничество с Азербайджанским Техническим Университетом на основе двустороннего соглашения 2016 года. В этих рамках, мобильный оператор постоянно осуществляющий проекты, намерен реализовать более крупномасштабные проекты в сотрудничестве с университетом.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).