По состоянию на первое марта 2020 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА, передает Day.Az.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 3,2 процента с 6,2 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 13,3 процента.

В течение февраля валютные резервы ЦБА увеличились на 60 миллионов манатов.

Денежная масса на начало марта составила 12,1 миллиарда манатов, что всего на треть процента меньше, чем по итогам 2019 года. В годовом же исчислении прирост денежной массы составил 34,3 процента.

В течение февраля объем денежной массы в стране вырос на 569 миллионов манатов.